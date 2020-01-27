https://static.news.ru/photo/3677dabe-40dc-11ea-b03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Одна из крупнейших онлайн-распродаж «Киберпонедельник» стартовала в РФ 27 января. Магазины рассылают потенциальным клиентам анонсы и предложения со скидками. Среди них могут оказаться сообщения от мошенников.

Как правило, в таких письмах предлагается приобрести уникальный товар в подарок любимому человеку с космической скидкой. Например, не так давно ESET обнаружила атаку на пользователей WhatsApp, в рамках которой поступало предложение получить подарки от бренда Adidas, — цитирует РИА Новости директора управления информационных технологий ESET Russia Руслана Сулейманова.

Главная опасность для покупателя — фишинговые сайты, с помощью которых злоумышленники воруют деньги или данные банковских карт. Преступники часто создают копии оригинальных порталов, логотипы, фирменные цвета и продвигают их в Сети в мошеннических целях, считает руководитель команды аналитиков Brand Protection Group-IB Антон Долгалев.

Обращайте пристальное внимание на название сайта, часто мошенники меняют одну букву в названии, используют тире или созвучное название. <...> Кроме того, киберпреступники часто рассылают вредоносные файлы под видом скидочных купонов, — рассказал Сулейманов.

Кроме того, эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не кликать по рекламным объявлениям на сомнительных порталах. Один из способов оградить себя от вредоносной информации — установить защитное ПО.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что DDoS-атаки более опасны для средних предприятий, нежели для крупных. Он назвал кибератаки разновидностью хулиганских действий, так как сейчас любой желающий может заказать в Даркнете DDoS на сайт неприятеля, и количество таких атак ежедневно исчисляется сотнями. Однако, по его словам, провайдеры уже сформировали хорошие инструменты для борьбы с DDoS.

Как писал NEWS.ru, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подсчитал потери российской экономики от действий кибермошенников. По его данным, в 2019 году они составили около 2,5 трлн рублей, в 2020-м могут вырасти до 3,6 трлн рублей. Ранее он сообщил, что 2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка.