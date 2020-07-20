Эксперт рассказал об опасности бесплатных VPN-сервисов

https://static.news.ru/photo/5e67c6ba-ca66-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство бесплатных VPN-сервисов создают риск утечки персональных данных и не обеспечивают безопасность, сказал заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Ещё во время противоборства Роскомнадзора с Telegram, когда VPN либо прокси-сервисы решили установить не менее 50% пользователей в России, эксперты Group-IB предупреждали об опасностях, — сказал Никитин РИА Новости.

По его словам, в то время появилось много бесплатных VPN. И если такие серверы были созданы и контролировались киберпреступниками, то весь трафик пользователей можно было легко перехватить и переправить на сторонние сайты.

Эксперт отметил, что были случаи, когда вредоносные программы маскировались под VPN известного российского интегратора.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что персональная информация пользователей бесплатных VPN-сервисов попала в открытый доступ. Доля среди них россиян может составлять минимум десятки тысяч человек. В Сеть утекли IP-адреса, электронная почта, модели телефонов, пароли и домашние адреса пользователей. Под ударом оказались те из них, кто отдавал предпочтение таким сервисам, как Secure VPN и Super VPN, Rabbit VPN и Free VPN, UFO VPN и FAST VPN, писал NEWS.ru.