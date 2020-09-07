Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска в «Яндексе»

https://static.news.ru/photo/5001c6f2-f16c-11ea-83ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев заявил, что поисковик «Яндекса» значительно экономит время пользователей благодаря своим скрытым функциям.

К примеру, мы только начинаем писать запрос: «Как пройти...», а поисковик уже предлагает варианты третьего слова, исходя из самых популярных запросов, — отметил эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.

Косарев добавил, что поисковик также быстро отвечает на различные фактологические вопросы, поскольку эта и другие функции заложены в системе на основании большого количества запросов. Люди экономят время, так как через поисковик «прошли» миллиарды их запросов, подчеркнул Косарев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что провайдер цифровых услуг «Ростелеком» закрыл национальный государственный поисковый сервис «Спутник». Его разработка обошлась бюджету в более чем 2 млрд руб. Отмечается, что разработанный в 2014 году сервис так и не смог стать популярным среди интернет-аудитории. С сайта уже пропала поисковая строка.