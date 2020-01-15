https://static.news.ru/photo/0eaa0a04-37a2-11ea-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц рассказал, как на российской банковской системе скажется прекращение поддержки операционной системы Windows 7.

Компания Microsoft прекратила поддерживать «семёрку» 14 января. В беседе с каналом «360» Лившиц напомнил , что со схожими проблемами пользователям пришлось столкнуться в 2015 году после прекращения поддержки операционных систем семейства XP. Тогда процесс перехода прошёл достаточно плавно. Специалист предположил, что в течение двух лет все российские банки перейдут на Windows 10.

Лившиц отметил, что на время переходного периода кибербезопасность банковских систем может обеспечиваться некой платной поддержкой, или силами собственных специалистов, или в рамках специальной поддержки, которую Microsoft может оказать по договорённости.

Эксперт также подчеркнул, что банкам придётся не только менять операционную систему саму по себе, но и внести правки в прикладное программное обеспечение, обслуживающее серверы, рабочие станции и прочее оборудование, и работающее на основе Windows 7. По его подсчетам, кредитным учреждениям придётся потратить не менее 15 млрд рублей только на самые основные изменения.

Руководитель Агентства кибербезопасности обратил внимание на то, что процесс перехода на новые ОС может осложниться для банков, находящихся под санкциями. Лившиц, однако, выразил уверенность в том, что с Microsoft в любом случае удастся договориться, однако для этого могут потребоваться дополнительные расходы. «Маленьким банкам со скромным бюджетом» в такой ситуации может быть труднее всего.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость в операционных системах Windows 10 и Windows Server 2016, которая позволяет удалённо распространять вредоносное программное обеспечение или перехватывать конфиденциальные данные.