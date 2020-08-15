Эксперт рассказал, как в квартире уменьшить вред от Wi-Fi

https://static.news.ru/photo/882c59a6-de8a-11ea-a5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев заявил, что учёные пока не нашли доказательств вреда для здоровья от Wi-Fi. Однако тем, кто верит в опасность электромагнитного излучения, исходящего от Wi-Fi-роутера, он дал два совета.

Эксперт считает, что на ночь Wi-Fi-роутер можно выключать. Установить же его в квартире следует подальше от спального места, сообщает агентство ПРАЙМ.

Электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздаёт Интернет. Однако излучение идёт от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника, — подчеркнул Косарев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растёт ежегодно, однако при их использовании нельзя забывать о правилах кибербезопасности. По мнению экспертов, в общественных Wi-Fi-сетях не следует посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки.