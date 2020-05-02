Эксперт рассказал, как удалить персональные данные в Интернете

https://static.news.ru/photo/28146ac0-8c34-11ea-aa11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как удалить личные данные из Интернета. Он подчеркнул, что полностью удалить их не получится.

Эксперт сообщил, что в соответствие с законодательством РФ «Об информации» и «О персональных данных» пользователь должен написать письмо на адрес компаний и сервисов, где оставлял свои личные данные, с просьбой прекратить обрабатывать эти данные и хранить их.

Также можно удалить не только первоисточник хранения информации, но и посредством закона о «праве на забвение» повлиять на агрегаторы, которые могут продолжать показывать информацию, даже если на оригинальном сайте она убрана. Нужно написать заявление непосредственно в поисковики, — привели слова Арсения Щельцина «Известия».

При этом, эксперт отметил, что компании могут затягивать процесс уничтожения данных. Он подчеркнул, что лучшего всего будет указывать меньше личной информации в Интернете.

Ранее NEWS.ru писал, что личные данные россиян, оформлявших кредиты, выставили на продажу в Интернете. Утечка затронула около 12 млн граждан, которые были клиентами МФО в 2017–2019 годах.