Эксперт рассказал, как правильно выбирать подержанный смартфон

https://static.news.ru/photo/969c4330-c705-11ea-a582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технический эксперт организации АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов заявил, что покупать подержанный мобильный телефон лучше всего в комиссионном магазине. По его словам, при покупке телефона с рук велика вероятность приобретения ворованного аппарата или аппарата с неисправностью, которая проявится позже.

Покупая гаджет в комиссионном магазине, вы получаете некую гарантию, так как все устройства проверяет продавец, которому невыгодно продавать нерабочие устройства, — цитирует эксперта агентство ПРАЙМ.

Симонов также считает важным при покупке телефона сделать выбор в пользу аппарата, который не был в ремонте. По его мнению, любое вмешательство во внутреннее устройство указывает на серьёзную неисправность. В будущем она может снова дать о себе знать.

Нужно осмотреть телефон и убедиться, что все части корпуса плотно и ровно прилегают друг к другу, нигде не торчат части клея или герметика, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество рекомендовало гражданам регулярно обновлять программное обеспечение электронных устройств. Это необходимо, чтобы не понести финансовые потери и не потерять конфиденциальную информацию. Отказ от обновления системы или запоздалость такого действия делают гаджеты более уязвимыми.