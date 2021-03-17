Эксперт рассказал, как бытовые приборы шпионят за людьми

https://static.news.ru/photo/71a1c2da-3e57-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Развитие умной техники и интернета вещей нацелено на улучшение качества человеческой жизни, однако влечёт за собой целый ряд угроз. В частности, злоумышленники могут перехватывать чужие данные и использовать их для своей выгоды. Об этом заявил партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

В интервью агентству ПРАЙМ Мясоедов рассказал , что в ходе развития интернета вещей информация о пользователе или его биометрические данные могут быть перехвачены в процессе передачи и тогда злоумышленник сможет узнать о человеке очень многое.

Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника, — подчеркнул эксперт.

Недоброжелатели также смогут узнать о любых перемещениях человека, эту информацию они получат от дверных звонков, камер, микрофонов, подключённых к Интернету. В некоторых случаях помещение, в котором находится человек, можно заблокировать снаружи, что может нанести прямой вред жизни и здоровью.

Помимо прочего, умная техника может рассказать, как и с кем человек проводит свободное время и когда отсутствует дома. При этом надёжных антивирусов и систем защиты от новых угроз пока нет, потому особенно важно сохранять осторожность и не полагаться полностью на технику, выдавая ей всю информацию о себе, резюмирует эксперт.

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