Эксперт прокомментировал возможный отказ человечества от смартфонов

В ближайшее десятилетие смартфонам ничего не грозит и в целом они никуда не исчезнут. Об этом «Москве 24» сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Всё равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому, но с помощью этого устройства люди продолжат общаться друг с другом, — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшие годы люди продолжат общаться при помощи голосовых звонков. О связи посредством голограммы говорить очень рано, считает Муртазин.

Он добавил, что прогресс идёт такими темпами, что в будущем могут появиться нейроинтерфейсы, с помощью которых люди будут общаться, используя силу мысли. Но об этой технологии можно будет говорить не раньше, чем через полвека, резюмировал аналитик.

Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд заявил, что человечество перестанет пользоваться смартфонами через 10 лет. Мобильный телефон станет рудиментом, ему на смену придут новые технологии.