Эксперт по разведке объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку

https://static.news.ru/photo/4a248fb4-209f-11eb-8f45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук заявил, что звонки россиянам от мошенников, когда они бросают трубку, не получив ответа, являются попыткой сломать психологический рубеж потенциальной жертвы.

Причём чаще всего такие звонки совершают даже не люди, а роботы. Применение программ по автодозвону позволяет выявить наиболее уязвимых людей. Об этом эксперт рассказал в интервью радио Sputnik.

Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок. Кроме того, когда человек сам набирает номер, у него подсознательно есть большее доверие к тому, кто на другом конце провода, — пояснил Ющук.

Он отметил, что в последней ситуации мошенники всё-таки преодолевают один маленький рубеж обороны. Защититься от них можно пассивно и активно. В первом случае следует никому и никогда не перезванивать, во втором — использовать специальные программы, считает эксперт.

Он добавил, что такими программами обладают некоторые производители антивирусов и тройка крупнейших операторов.

Есть смысл заказать такую услугу. Программа в момент звонка будет показывать, что это спам, и красным телефон отметит. Я тестировал одну из таких программ, она хорошо работает. Она работает на краудсорсинге, то есть телефон спамера отмечает толпа народу, — объяснил Ющук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил: мошенники, получив номер вашего мобильного телефона, могут использовать это против вас. По его словам, зная номер, можно получить немало дополнительных сведений, о которых пользователь не хотел бы рассказывать.