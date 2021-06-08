Эксперт оценил вероятность хакерской атаки на IT-гигантов

https://static.news.ru/photo/b06fa710-c859-11eb-b8a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по информационной безопасности Денис Батранков оценил вероятность хакерской атаки на IT-гигантов. Он заявил в интервью телеканалу «360», что это маловероятно. «Обвалить» сайты компаний такого уровня очень сложно, поскольку их серверы установлены по всему миру и атаковать их одновременно очень проблематично.

Батранков добавил, что даже если бы это и была DDоS-атака, то она не смогла бы продолжаться долго. Как правило, она прекращается провайдером максимум за пару часов.

Но атаки могут быть постоянными, если у хакеров есть определённая цель. Сейчас есть политически мотивированные хакеры. Есть те, кто хочет получить выкуп, — рассказал он.

Ранее стало известно, что интернет-сайты Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и множество других перестали работать из-за аварии у провайдера. Произошёл глобальный сбой. Многие эти ресурсы вместо главной страницы демонстрируют ошибку Error 503 Service Unavailable. У сайтов не загружаются картинки или какой-то внутренний контент. Вероятно, все эти сайты пользуются услугами провайдера Fastly, у которого возникли проблемы с оборудованием.