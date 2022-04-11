Эксперт оценил реальную возможность полной блокировки YouTube

Полная блокировка YouTube без доступа через VPN возможна, но это станет дорогостоящим решением, которое себя не окупит, заявил «Москве 24» гендиректор компании, специализирующейся на консалтинге в области информационной безопасности, Алексей Раевский. По его мнению, число россиян, которые будут заходить на YouTube через VPN-сервисы после блокировки, будет не очень большим, поэтому как-то ограничивать VPN смысла нет.

Если YouTube заблокируют в РФ, теоретически сделать так, чтобы нельзя было зайти через VPN, можно, но это будет довольно дорогостоящее решение и оно себя не окупит, — считает Раевский.

При этом эксперт не исключил, что определённые меры реагирования в отношении видеохостинга всё-таки будут приниматься, поскольку в последнее время его политика в отношении России является враждебной.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой ранее отреагировал на блокировку в YouTube канала «Дума ТВ», заявив, что хостинг ведёт откровенно антироссийскую деятельность и к нему необходимо принять соответствующие меры. Причём они должны быть такими, по его словам, чтобы не помогли даже VPN. Депутат добавил, что от блокировки канала «Дума ТВ» пострадают граждане России, которые могли смотреть заседания нижней палаты парламента, следить за её работой, получать разъяснения по поводу принимаемых законов. Их лишили возможности получать официальную и достоверную информацию. При этом YouTube буквально наводнён «чудовищными фейками», направленными на дискредитацию российских военных и на раскачивание внутриполитической ситуации в России.