Эксперт объяснил значение букв в названиях смартфонов

https://static.news.ru/photo/788738a6-f238-11ea-a5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что специальные буквы или приставки в названиях модели смартфонов не несут смысловой нагрузки. По его словам, они нужны лишь для дифференциации линеек.

Флагманами Samsung являются модели линеек Galaxy S и Galaxy Note. При этом Galazy Z считается экспериментально-имиджевой линейкой устройств со сгибающимся экраном, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Samsung Galaxy J — это самые бюджетные модели, почти все сейчас уже сняты с производства. Galaxy A — это большое разнообразие моделей разной стоимости, начальный и средний ценовой сегмент, производитель старается выделить модели линейки Galaxy А дизайном. Galaxy M — линейка среднебюджетных смартфонов под эгидой цена-качество, — пояснил Гриценко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева заявила: явными признаками скорого выхода из строя для смартфона являются вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя. По её словам, поскольку аккумуляторы устройства могут воспламениться, телефон лучше отнести в сервисный центр. Неожиданные перезагрузки телефона и его отключения также говорят о необходимости менять аппарат.