Эксперт объяснил, зачем Минцифры планирует ограничить операторов связи

https://static.news.ru/photo/216917fc-c2f2-11eb-96b6-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий аналитик акселератора Fintech Lab, технический журналист Сергей Вильянов заявил, что ограничение на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи может пойти на пользу операторам в РФ. По его словам, власти хотят повысить спрос на российскую микроэлектронику, а также расширить отечественную научную базу. Его слова приводит «Экономика сегодня».
Со временем появится некий пласт учёных-разработчиков, которые действительно могут создавать сложную электронику, — из ниоткуда подобное, к сожалению, появиться не может, — считает эксперт.
Операторы смогут использовать только российское телекоммуникационное оборудование, включённое в реестр электронной продукции.
Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.