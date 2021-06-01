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Эксперт объяснил, зачем Минцифры планирует ограничить операторов связи

18:56, 01 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий аналитик акселератора Fintech Lab, технический журналист Сергей Вильянов заявил, что ограничение на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи может пойти на пользу операторам в РФ. По его словам, власти хотят повысить спрос на российскую микроэлектронику, а также расширить отечественную научную базу. Его слова приводит «Экономика сегодня».

Со временем появится некий пласт учёных-разработчиков, которые действительно могут создавать сложную электронику, — из ниоткуда подобное, к сожалению, появиться не может, — считает эксперт.

Операторы смогут использовать только российское телекоммуникационное оборудование, включённое в реестр электронной продукции.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может ввести ограничения на установку иностранных базовых станций LTE на отечественных сетях связи. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт ТАСС.

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