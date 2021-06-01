Эксперт объяснил, зачем Минцифры планирует ограничить операторов связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Дубинина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В одной из школ Московской области до конца 2021 года собираются внедрить систему предикативной безопасности на основе нейросети. Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с NEWS.ru предположил, что эта технология не сможет в полной мере решить поставленные перед ней задачи.

В систему, которой планируется оснастить подмосковную школу, входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребёнка. Для определения психоэмоционального состояния будет использоваться нейросеть, которая сравнивает имеющиеся в базе данных признаки проявления...