Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать телефон в автомобиле

https://static.news.ru/photo/0d25b072-b1c1-11ea-a60d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший инженер компании IVEStore Андрей Зелёный заявил, что зарядка телефона в машине от прикуривателя может привести к быстрой поломке гаджета. По его словам, скачки давления, вызванные некачественностью проводов, могут дать телефону слишком много энергии, и он сломается.

Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится, — цитирует эксперта «Прайм».

Агентство отмечает, что также не рекомендуется заряжать гаджет на солнце. В это время аккумулятор телефона получает дополнительный нагрев и может выйти из строя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доступы, которые запрашивают приложения при установке на смартфоны, следует разрешать обдуманно. Не всем из них можно давать доступ к местоположению, контактам, микрофону, камере и памяти. Об этом заявил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.