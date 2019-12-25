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Эксперты назвали главную ошибку при зарядке смартфонов. По данным Business Insider, пользователь аппарата, оставляя его на ночь на зарядке, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора. То же самое происходит, когда владелец гаджета не отключает устройство от зарядки после достижения 100% ёмкости батареи.

По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30–50%. Поэтому наиболее целесообразным будет заряжать телефон не ночью, а утром, к примеру, перед работой. Специалист подчеркнул, все все аккумуляторы в смартфонах так или иначе подвержены «старению» и имеют ограниченный срок службы. Однако бережное отношение к гаджету и соблюдение правил зарядки позволит продлить срок его эксплуатации.

Ранее в Иркутской области спортсменка погибла от удара током после того, как уронила в ванну телефон. Гаджет в это время стоял на зарядке, писал NEWS.ru.

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