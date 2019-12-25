https://static.news.ru/photo/afc721fe-27af-11ea-be2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Эксперты назвали главную ошибку при зарядке смартфонов. По данным Business Insider , пользователь аппарата, оставляя его на ночь на зарядке, сокращает тем самым ресурс его аккумулятора. То же самое происходит, когда владелец гаджета не отключает устройство от зарядки после достижения 100% ёмкости батареи.

По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30–50%. Поэтому наиболее целесообразным будет заряжать телефон не ночью, а утром, к примеру, перед работой. Специалист подчеркнул, все все аккумуляторы в смартфонах так или иначе подвержены «старению» и имеют ограниченный срок службы. Однако бережное отношение к гаджету и соблюдение правил зарядки позволит продлить срок его эксплуатации.

Ранее в Иркутской области спортсменка погибла от удара током после того, как уронила в ванну телефон. Гаджет в это время стоял на зарядке, писал NEWS.ru.