Эксперты назвали главную ошибку при зарядке смартфонов. По данным
По словам директора немецкой компании BatterieIngenieure Доминика Шульте, ресурс батареи смартфона сокращается медленнее при уровне заряда в 30–50%. Поэтому наиболее целесообразным будет заряжать телефон не ночью, а утром, к примеру, перед работой. Специалист подчеркнул, все все аккумуляторы в смартфонах так или иначе подвержены «старению» и имеют ограниченный срок службы. Однако бережное отношение к гаджету и соблюдение правил зарядки позволит продлить срок его эксплуатации.
Ранее в Иркутской области спортсменка погибла от удара током после того, как уронила в ванну телефон. Гаджет в это время стоял на зарядке, писал NEWS.ru.
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