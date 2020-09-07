Эксперт объяснил, что означает, когда звонят и молчат в трубку

https://static.news.ru/photo/9ab9ebf6-f17c-11ea-bf65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова заявила, что если кто-то звонит на телефон и молчит в трубку, то целью такого звонка является проверка контактности абонента. По её словам, звук голоса становится для робота подтверждением активности владельца номера.

Если человек ответит на такой звонок, буквально в ту же секунду начнёт воспроизводиться рекламное сообщение, объяснила эксперт агентству ПРАЙМ.

Как правило, вы сами даёте согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией, — считает Боровикова.

Для составления базы жертв, мошенники обзванивают все номера, купленные на «чёрных рынках». Затем они актуализируют эту базу на основании ответов или перезвонов, подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обнаружить спрятанную в помещении камеру можно, имея под рукой лишь смартфон со встроенным фонариком или смартфон и отдельно фонарь (при отсутствии такового в гаджете). Об этом рассказал директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков. По его словам, чтобы обнаружить спрятанное устройство, необходимо выключить свет или прикрыть все его источники.