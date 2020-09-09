Эксперт назвала признаки скорой «смерти» смартфона

https://static.news.ru/photo/52d953ea-f22f-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева заявила, что явными признаками скорого выхода из строя для смартфона являются вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя. По её словам, поскольку аккумуляторы устройства могут воспламениться, телефон лучше отнести в сервисный центр.

Неожиданные перезагрузки телефона и его отключения также говорят о необходимости менять аппарат, отметила Тимофеева в интервью агентству «Прайм».

Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь, — пояснила эксперт.

Она добавила, что когда на экране появляются полосы, надо менять стекло, но легче, а иногда и дешевле такое устройство продать на запчасти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал несколько причин, по которым смартфон может быстро разряжаться. По его словам, это случается из-за плохого сигнала сотовой сети, программ и процессов, работающих в фоновом режиме, и слишком низкой температуры аккумулятора.