Эксперт назвала необычный способ экономии заряда смартфона

https://static.news.ru/photo/f0f29a90-2afc-11eb-ad36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина рассказала о преимуществах тёмной цветовой гаммы в приложениях.

По её словам, тёмная тема отличается от режима защиты глаз, при котором гаджет немного меняет цветовой баланс и убирает синий цвет для снижения нагрузки на зрение.

Тёмная тема больше предназначена для защиты аккумулятора. Она меньше его разряжает, поскольку меньше яркость у телефона. Плюс это банально удобно в темноте. Это совершенно безобидная функция. От неё телефон чуть меньше разряжается, — пояснила эксперт.

Она считает, что тёмная тема не защищает глаза и не делает долгое использование телефона более безопасным. В данном случае ключевую роль играет качество экрана.

Если это хороший и качественный экран, то он будет меньше портить глаза, если это не самый качественный экран, то никакая тёмная тема тут не поможет, — цитирует Мурзину радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров заявил, что каждый пользователь смартфона может активировать режим, позволяющий скрыть информацию о нахождении себя «в сети» мессенджера WhatsApp.