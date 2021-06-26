Эксперт назвал ошибку, ведущую к взрыву во время заправки авто

Заправка автомобиля с заведённым двигателем ведёт к повышенной опасности взрыва паров бензина. Об этом предупредил автоэксперт Борис Захаров в материале, который публикует «Российская газета».

По словам эксперта, чаще всего воспламенение происходит от искры, а виновником становится глушитель, куда по разным причинам попадает недогоревшее топливо.

В группу риска входят автомобили с проблемами в системе впрыска топлива, с датчиками массового расхода воздуха или кислорода, транспортные средства с засорёнными или подтекающими форсунками и машины, у которых наблюдается высокое или низкое давление в топливной раме.

Также в числе причин искрения из-под днища автомобиля Борис Захаров назвал неисправный или удалённый катализатор.

Помимо угрозы взрыва, к числу минусов заправки с включённым двигателем относятся сложности с оформлением страхового случая, привлекательность для угонщиков, быстрый износ топливной системы и ошибки в блоке управления двигателем.

Ранее сообщалось, что правила техосмотра подержанных машин, привезённых из-за границы, ужесточат с 1 июля 2021 года. Владельцам таких машин придётся обращаться в испытательные лаборатории, если в конструкцию машины были внесены какие-то изменения, хотя раньше было достаточно предоставить фото после удалённой процедуры проверки.