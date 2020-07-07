Экс-премьер Британии назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID

https://static.news.ru/photo/3c6031b0-c138-11ea-aebf-fa163e074e61_660.jpg Тони Блэр Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что пандемия коронавируса ускорит внедрение цифрового ID в различных странах.

Как сообщает РБК, об этом он заявил, отвечая на вопрос председателя правления Сбербанка Германа Грефа в рамках международного онлайн-тренинга по повышению глобальной киберустойчивости Cyber Polygon. Блэр считает, что с помощью цифрового ID люди смогут доказывать, что не заражены. Это позволит избежать жёсткого карантина и замедления экономики.

Жизнь граждан и их взаимодействие с властями могут быть улучшены за счёт внедрения цифрового ID, — цитирует Блэра агентство.

Он добавил, что это станет возможно при условии введения правильного регулирования в отношении конфиденциальности. Блэр также считает, что важно, чтобы власти взаимодействовали с теми, кто внедряет технологии, чтобы они могли регулировать их разумно.

Cyber Polygon 2020 посвящён предотвращению глобальных угроз, которые могут произойти из-за высокой скорости цифровизации.

Как писал NEWS.ru, Блэра ужаснул экономический ущерб из-за мер против коронавируса.