Экс-пилот призвал ускорить создание российских авиадвигателей

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава экс-пилот Игорь Дельдюжов рассказал NEWS.ru о необходимости ускорить процесс создания авиадвигателей, «и не только ПД-14, но и более мощных». Эксперт добавил, что России также нуждается в развитии собственного приборостроения, чтобы не зависеть от нестабильных поставок из-за рубежа.

Самое главное, что надо ускорять, — процесс создания авиадвигателей, не только ПД-14, но и более мощных. Есть планеры, в аэродинамическом смысле очень хорошие, правильные. Например, Ил-96, но туда бы не четыре движка, а два наших, помощнее. Кроме этого, нам надо развивать свою электронику, чтобы приборостроение было своё, нам не продают эти вещи. Свою авиацию, короче, развивать, а не «Суперджет», который на 70–80–90% импортный и там тоже могут в любой момент всё приостановить, — подчеркнул спикер.

Днём ранее специалист заявил, что принятие закона о регистрации прав России на иностранные самолёты является необходимой мерой, поскольку санкции западных стран по факту направлены на полную блокировку авиационной сферы в стране. Таким образом он прокомментировал подписание соответствующего документа президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, действия руководства РФ понятны — это «попытка продлить эксплуатацию воздушных судов, когда уже Россия решает вопрос о сертификатах лётной годности». Он отметил, что самолёты будут летать только над территорией РФ, пока не разрешится ситуация вокруг Украины. Многое также будет зависеть от того, насколько Запад будет «настойчив в санкциях». Помимо этого, Дельдюжов поднял вопрос обслуживания летательных аппаратов в условиях нехватки запчастей и невозможности их приобретения за границей. По его мнению, это может сказаться на безопасности авиаперелётов.

Накануне Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты лётной годности. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Сроки сертификации технических средств обеспечения безопасности в целях экономии средств будут перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года.