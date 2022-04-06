Экономист оценил создание пула самолётов для полётов за рубеж из России

Создание пула самолётов для полётов за рубеж из России было правильным решением, заявил эксперт по гражданской авиации, экономист Дмитрий Адамидов ФБА «Экономика сегодня». При этом занесённые в список самолёты не закрывают все потребности страны, отметил он.

Все трудности гражданской авиации РФ данные лайнеры не решат, однако пока это не проблема. Некоторые страны сегодня для РФ закрыли небо, а в других российским туристам сегодня лучше не появляться. Пока это временная мера, а сложность заключается в том, что санкции против РФ вводятся раз в неделю. И для наших западных партнёров не представляет проблемы запретить любые самолеты российских авиакомпаний, включая Superjet 100, — сказал Адамидов.

Он добавил, что России лучше всего договориться с лизинговыми компаниями, у которых в собственности значительная часть авиапарка. Правда, за ними обычно стоят правительства западных стран, поэтому сделать так будет тяжело.

Сейчас вести конструктивные переговоры не получится, считает Адамидов.

Ранее российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание. Отмечается, что это произошло после того, как Европейский союз и США ввели санкции против России.