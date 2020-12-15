ЕК добавила Telegram и «ВКонтакте» в список сайтов с пиратским контентом

https://static.news.ru/photo/984be52a-3f2b-11eb-83cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) добавила в свой «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте». Список, который ведётся с 2018 года, в 2020 году дополнили категорией «Проблемные социальные сети», в него и включили российские Telegram и «ВКонтакте».

Это следует из отчёта ЕК.

Telegram включён в этот список, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточных ответных действиях Telegram в ответ на сообщения о нарушениях, — говорится в документе.

В нём содержится пометка с утверждением от российского мессенджера, что вредоносный контент на платформе не содержится, а при появлении удаляется в течение суток.

Претензия к «ВКонтакте» заключается в том, что пользователи соцсети могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. В отчёте отмечается, что контент, нарушающий авторские права, легко находится при помощи функции поиска.

Список носит лишь информативный характер, однако попадание в него компаний в ЕК называют сигналом для усиления борьбы с нарушением авторских прав.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг «главных хулиганов года», составленный американским изданием Politico. Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга, пишут авторы рейтинга. В издании отметили, что мессенджер Дурова является «убежищем» свободы слова и отражением идеалов своего «загадочного создателя».