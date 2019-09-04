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Идею создания единой системы по учёту просмотров контента и рекламы в Сети обсуждают российские власти. Об этом рассказали сотрудники нескольких ведомств.

По словам замминистра связи Алексея Волина, счётчик должен устанавливаться на любой сайт, получающий доходы от рекламы или продажи контента, пишет газета « Ведомости ».

Собеседники издания приводят в пример систему измерения телевизионной аудитории и госсистему учёта билетов в кинотеатры.

Волин считает, что прозрачная система оценки интернет-аудитории нужна и производителям контента, и рекламодателям. С ним согласен и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отмечает, что рекламодателям сейчас приходится верить на слово сайтам, где они размещают рекламу. Дело в том, что на данный момент проверить «открутили» ли на самом деле те самые сотни тысяч купленных показов баннера практически не возможно.

Сейчас каналы и их рекламодатели используют данные компании Mediascope, которая также считает пользователей Рунета. Однако рекламодатели чаще всего пользуются данными «Яндекса» и Google.

Ранее стало известно, что база телефонных номеров, связанных с учетными записями Facebook, была обнаружена в Интернете. Она содержала более 419 млн записей из разных регионов, включая 133 млн пользователей из США, 18 млн из Великобритании и 50 млн из Вьетнама.