https://static.news.ru/photo/816b9d94-c7f6-11e9-8663-fa163e074e61_660.jpg МРУ «Байкал» Фото: Infomens Group/youtube.com

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) заказал разработку двигателя «Вихрь», которым планируется оборудовать отечественную многоразовую ракету-носитель сверхлёгкого класса проекта «Крыло-СВ», сообщил советник управляющего директора по аэрокосмическим проектам АО «Экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева» Олег Роскин.

По его словам, 29 мая ФПИ подготовила и защитила аванпроект возвращаемой ступени «Крыло-СВ», в разработке которого принял участие завод.

Согласно журналу Объединённой авиастроительной корпорации «Горизонт», проект предполагает, что после выхода ракеты на заданную высоту будет производиться раскрытие крыла и включение реактивного двигателя. Это позволит вернуть первую ступень, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в России будет создана ракета-носитель многоразового использования. Первый полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени появится в 2023 году.

Проект получил название «Крыло-СВ». Уже известно, что возвращаться на космодром ступень будет на гиперзвуковой скорости. В качестве основы прототипа возвращаемой ступени создатели взяли проект «Байкал», который ранее разрабатывался Центром им. Хруничева. Кроме того, при создании российского многоразового носителя будет также учтён опыт американской компании SpaceX. Что касается финансирования, то демонстрационный образец будет создан на средства Фонда перспективных исследований, а затем проект будет включён в Федеральную космическую программу.