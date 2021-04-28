https://static.news.ru/photo/a236f356-a888-11eb-8994-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: dvizhok.su

На самолёт Як-18Т для наземных испытаний установят авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова, являющегося разработчиком данной силовой установки.

Специалисты ЦИАМ имени Баранова завершили этап макетирования двигателя-демонстратора АПД-500 на летательный аппарат. Изделие планируется установить на самолет Як-18Т для проведения наземных отработок, — говорится в сообщении института.

В настоящее время АПД-500 проходит стендовые испытания с системами, отвечающими за взаимодействие с летательным аппаратом. Предполагается, что летом завершится установка двигателя демонстратора на самолёт, тогда же завершится и отработка систем.

Ранее директор ЦИАМ Михаил Гордин рассказывал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя проекта «Кортеж» в авиационный. Целью данного проекта является понимание того, что именно необходимо поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нём смог летать самолёт.

По словам Гордина, автомобильные двигатели являются крупносерийными и более дешёвыми с точки зрения себестоимости, в связи с чем можно создать и относительно дешёвый авиадвигатель.

Ранее стало известно, что премиальный автомобиль Aurus Senat, разработанный государственным НАМИ, подорожал на 22% и продаётся за 22 млн рублей.