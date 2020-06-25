Дуров прокомментировал судебное разбирательство с Telegram в США

https://static.news.ru/photo/8e7bcc80-b719-11ea-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukomore. org/Global Look Press

Российский предприниматель Павел Дуров отреагировал на решение суда Нью-Йорка в отношении Telegram. По его словам, компании удалось достигнуть соглашения с американским регулятором. Дуров также подчеркнул, что Telegram выплатит все необходимые компенсации.

К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, и нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Мы не признаем и не отрицаем нашу ответственность за случившееся, — цитирует предпринимателя KP.RU.

Дуров заявил, что на данный момент покупателям TON выплачено более $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов. По его словам, в Telegram с нетерпением ждут продолжения реализации других проектов.

Сегодня, 25 июня, суд Нью-Йорка вынес решение по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram Group Inc. Организацию обязали вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram и выплатить компенсацию в размере $18,5 млн. Также представители компании будут обязаны сообщать регулятору о выпуске криптовалюты.

Как информировал NEWS.ru, судебное разбирательство над Telegram началось 11 октября 2019 года. Комиссия по ценным бумагам США отказалась его комментировать.