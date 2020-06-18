Дуров призвал покончить с монополией Apple и Google в мобильных приложениях

https://static.news.ru/photo/cf34297c-b136-11ea-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за комиссии, которые те взимают с покупок в приложениях. Разработчики получают 70% средств, остальное уходит монополиям, с которыми именитый IT-cпециалист предложил покончить.

Он назвал комиссию в 30% безумной и подчеркнул, что её берут с продаж всех цифровых товаров, продаваемых в Apple Store и Google Play на каждом смартфоне в мире.

Пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет, — возмутился Дуров в Twitter.

Помимо этого, он призвал положить конец монополии Apple, дав пользователям возможность устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений, а не только через App Store с «цензурой и отсутствием конфиденциальности». Сделать это можно по аналогии с тем, как программы устанавливаются на компьютер, отметил Дуров.

Несколькими днями ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple. Компанию заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза из-за того, что использовать модуль NFC для бесконтактных платежей на смартфонах iPhone юзеры могут только посредством Apple Pay.

Ранее NEWS.ru писал, что Дуров обвинил русскоязычных модераторов Facebook и Instagram в нежелании защитить пользователей от мошеннической рекламы с использованием его образа, а руководство соцсетей — в стремлении заработать на продвижении заведомо фейковых публикаций. Основатель Telegram дал неделю на решение проблемы фейков с его именем, а своих подписчиков призвал сохранять примеры мошеннической рекламы на случай «возможных судебных процессов».