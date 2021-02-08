Дуров объяснил популярность Telegram

https://static.news.ru/photo/ea7eac76-6a58-11eb-b842-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore.org/Russian Look/Global Look Press

Павел Дуров отреагировал на сообщение, что созданный им мессенджер Telegram стал самым загружаемым мобильным приложением в мире. По его словам, секрет популярности кроется в последовательной работе над приложением.

В чём наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений, — отметил Дуров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что мессенджер в последнее время постоянно рос в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно увеличивалась более чем на 40%. Дуров считает, что добиваться успеха в любой области можно, если «оставаться верным своим ценностям».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Дуров рассказал, кто из мировых лидеров пользуется мессенджером Telegram. Он раскрыл адреса каналов президентов ряда стран. Два президента завели Telegram-каналы, написал Дуров в своём канале, указав, что эти два лидера — президент Бразилии Жаир Болсонару и глава Турции Реджеп Эрдоган. Он также привёл список других крупнейших мировых политиков, которые активно используют мессенджер.