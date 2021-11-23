Дуров исключил рекламу в Telegram-каналах чиновников и госструктур

Telegram-каналы различных чиновников и государственных организаций и структур будут исключены из рекламной платформы мессенджера. Об этом рассказал её основатель Павел Дуров.

Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур, — пояснил Дуров, отвечая на вопрос пользователя в комментариях своего Telegram-канала.

В октябре появилось сообщение о том, что Telegram запустит рекламную платформу. В частности, платные сообщения будут размещаться на каналах, имеющих аудиторию более 1 тысячи подписчиков, тексты рекламы ограничили 160 символами. Представители мессенджера отметили, что при этом содержание рекламных сообщений будет основываться исключительно на темах самих каналов, в которых они появляются. Тем самым пользовательские данные не подвергаются анализу и каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одинаковое сообщение.

Ранее Дуров анонсировал введение платной подписки, при помощи которой возможно будет отключить официальную рекламу на каналах. По словам создателя мессенджера, об этой функции попросили пользователи мессенджера.

Изначально целью создания рекламной платформы было сделать мессенджер безубыточным, при этом соблюдая интересы пользователей и авторов контента.