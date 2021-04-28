Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

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Мессенджер Telegram получит функционал, позволяющий проводить видеоконференции, заявил основатель компании Павел Дуров. По его словам, новая функция станет доступна пользователям уже в мае.

Он рассказал, что разработчики собираются добавить механизм видеозвонков в уже существующие голосовые звонки. Это должно сделать Telegram мощной платформой для проведения видеоконференций. При этом мессенджер сохранит сквозное шифрование, которое применяется сейчас.

Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — всё, что вы можете ожидать от современного инструмента видео-конференц-связи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием, — анонсировал Дурова в своём Telegram-канале.

Ранее Дуров сообщал, что Telegram включит механизм монетизации. По его словам, в чатах не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей. Сервис работает над уже имеющейся рекламой. При этом на большинстве рынков создатели контента в мессенджере уже монетизируют его, продавая в своих каналах рекламные записи. По словам Дурова, этот рынок является хаотичным, продвигающим навязчивую рекламу, что вызывает негативную реакцию у пользователей. Эту ситуацию надо исправить, предложив владельцам каналов альтернативу с учётом конфиденциальности.