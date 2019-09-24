Специализированные дроны, способные перевозить грузы весом до 80 килограммов, появятся в России в 2022 году, рассказали в Национальной технологической инициативе.
Грузовой беспилотник «ЭРА-300» сможет развивать скорость до 180 км/ч и преодолевать расстояние более 270 километров. Глава компании «Аэроксо», занимающейся разработкой летательного аппарата, Эльдар Разроев рассказал, что испытания дрона запланированы на ближайшее время, передаёт РИА
Он пояснил, что беспилотники могут использоваться не только в почтовых перевозках, но и способны заменить лёгкие вертолёты в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолётных доставок грузов.
Как писал News.ru ранее, Минэнерго России планирует разработать законопроект, касающийся полётов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам замглавы ведомства Анастасии Бондаренко, передвижения дронов могут быть ограничены в 2020 году.