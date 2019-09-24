https://static.news.ru/photo/ef9ccef0-df2f-11e9-bc6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Специализированные дроны, способные перевозить грузы весом до 80 килограммов, появятся в России в 2022 году, рассказали в Национальной технологической инициативе.

Грузовой беспилотник «ЭРА-300» сможет развивать скорость до 180 км/ч и преодолевать расстояние более 270 километров. Глава компании «Аэроксо», занимающейся разработкой летательного аппарата, Эльдар Разроев рассказал, что испытания дрона запланированы на ближайшее время, передаёт РИА Новости .

Он пояснил, что беспилотники могут использоваться не только в почтовых перевозках, но и способны заменить лёгкие вертолёты в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолётных доставок грузов.

Как писал News.ru ранее, Минэнерго России планирует разработать законопроект, касающийся полётов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам замглавы ведомства Анастасии Бондаренко, передвижения дронов могут быть ограничены в 2020 году.