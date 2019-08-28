https://static.news.ru/photo/24e45f74-c973-11e9-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 33Degres/twitter.com

Четыре дрона, разработанные в Сколково, нарисовали в итальянском Турине граффити размером 10 на 15 метров.

Эскиз для картины собрали из идей, присланных пользователями через приложение для проекта Urban Flying Opera. На выполнение граффити беспилотникам потребовалось 24 баллона краски и 12 часов работы, сообщает РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что новый российский беспилотник «Корсар» проходит государственные испытания. Дрон разработан КБ «Луч», которое входит в состав холдинга «Росэлектроника». Он может применяться для выполнения задач как военного, так и гражданского характера.