Downdetector сообщил о массовых сбоях в работе Сбербанка

Портал Downdetector сообщил о массовых сбоях в сервисах Сбербанка по состоянию на 14:00. Так, 43% пользователей заявили о проблемах со входом с мобильного приложения, 36% не могли воспользоваться мобильным банкингом, у 22% возникли проблемы с онлайн-банкингом.

Всего зафиксировано 6 062 жалобы по состоянию на 14:12 мск. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах. Позже пресс-служба кредитной организации сообщила, что работа приложения восстановлена, пишут «Ведомости».

По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения, — сообщили в пресс-службе.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить серверы в ручном режиме.