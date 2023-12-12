«Дороже и сложнее»: эксперт о создании сверхзвуковых пассажирских самолетов Эксперт Гусаров: для сверхзвукового самолета нужно создать подходящий двигатель

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Главная сложность в проектировании сверхзвуковых пассажирских самолетов заключается в создании двигателя, который сможет держать воздушное судно на высокой скорости на протяжении всего полета, рассказал NEWS.ru эксперт авиационной отрасли главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, ни одна страна в мире пока не обладает такими технологиями.

Спроектировать аэродинамику самолета и многие его системы — это можно сделать, скажем, за пять лет. А вот двигатель… Тут все сложнее. Ведь нужен новый мотор, который будет держать самолет на сверхзвуке на протяжении практически всего полета. То есть несколько часов подряд. А ведь сейчас даже двигатели для военных истребителей не способны так долго работать на предельных возможностях. А здесь агрегат не только должен тянуть долгое время на сверхзвуковой скорости, но при этом быть еще и экономичным! — объяснил эксперт.

Гусаров добавил, что работа по разработке такого двигателя «дольше, дороже и сложнее», чем проектирование целого самолета. Планов по его созданию в России до 2030 года нет, отметил он.

Да и в других странах мира готового сверхзвукового пассажирского самолета тоже нет. Сейчас все ведущие мировые корпорации просто стараются не пустить конкурентов вперед в области технологий. И они накапливают знания и наработки. Но когда появится возможность для создания сверхзвукового самолета нового поколения, то они будут готовы, — подчеркнул он.

Гусаров также предположил, что российский сверхзвуковой пассажирский самолет будет рассчитан примерно на 30 человек. По его словам, более вместительные лайнеры такого рода получаются экономически нерентабельным.