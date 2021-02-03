Для армии России создадут новый бронеавтомобиль

В распоряжении Минобороны в ближайшее время будет новый автомобиль на базе бронемашины «Стрела». Разработкой займётся ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК).
Как
В настоящее время в состав линейки «Стрела» входят шесть машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы, — рассказал Красовицкий.
Он также анонсировал появление многоцелевого небронированного автомобиля, который обновит в будущем парк универсальных внедорожников армии, лёгкого багги для спецопераций и бронированных и небронированных шасси для монтажа различного оружия.
Гендиректор ВПК также рассказал, что линейку «Стрела» удалось удешевить за счёт применения коммерческих комплектующих. По этой же причине её будет проще ремонтировать в случае поломки на любой из станций техобслуживания по всей стране.
Как писал ранее NEWS.ru, впервые российский танк «Армата» начнут продавать за рубежом. В ближайшее время он получит паспорт экспортного облика и его представят на иностранных рынках, сообщил «Рособоронэкспорт».