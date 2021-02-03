Для армии России создадут новый бронеавтомобиль

https://static.news.ru/photo/b7c20fca-668f-11eb-af50-96000091f725_660.jpg Фото: мультимедиа.минобороны.рф

В распоряжении Минобороны в ближайшее время будет новый автомобиль на базе бронемашины «Стрела». Разработкой займётся ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК).

Как рассказал ТАСС гендиректор корпорации Александр Красовицкий, работа будет вестись в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны.

В настоящее время в состав линейки «Стрела» входят шесть машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы, — рассказал Красовицкий.

Он также анонсировал появление многоцелевого небронированного автомобиля, который обновит в будущем парк универсальных внедорожников армии, лёгкого багги для спецопераций и бронированных и небронированных шасси для монтажа различного оружия.

Гендиректор ВПК также рассказал, что линейку «Стрела» удалось удешевить за счёт применения коммерческих комплектующих. По этой же причине её будет проще ремонтировать в случае поломки на любой из станций техобслуживания по всей стране.

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