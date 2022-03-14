Депутат Госдумы заявил, что YouTube находится в шаге от блокировки в России

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что YouTube грозит блокировка в России. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, поводом для этого может стать блокировка российских каналов и распространяющиеся через сайт призывы к массовым беспорядкам.

Кирьянов напомнил, что он много говорил о необходимости «приземления» иностранных компаний, чтобы они работали в соответствии с российским законодательством, однако этого до сих пор не произошло.

Диалог России с этими бигтехами себя исчерпал, — отметил он.

14 марта Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к ранее ставшим недоступными YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд». По мнению РКН, действия администрации видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Как заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, YouTube должен следовать закону или же будет заблокирован в России.

В свою очередь депутат Антон Горелкин рассказал, что платформа уже имеет серьёзный список нарушений. В частности, не удалён 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности. Также проигнорированы требования об удалении 2387 материалов с недостоверной информацией о специальной операции России в Донбассе, которые выдвинул РКН. Кроме того, на YouTube отмечается практически постоянная цензура в отношении пользователей и СМИ из РФ.