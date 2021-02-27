Данные пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть

https://static.news.ru/photo/504a479e-7a54-11eb-9351-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты по кибербезопасности издания CyberNews выявили утечку в Сеть данных 21 млн пользователей VPN-сервисов. В открытом доступе оказались сведения о пользователях приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android.

Об этом сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что в настоящее время базой данных торгуют на теневых форумах.

Она датируется 24 февраля 2021 года. В ней содержатся действительные на тот момент адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских. Также представлены данные об их мобильных устройствах и платежах.

Причину утечки назвал основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. По его словам, всё произошло из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией». Эксперт предположил, что владельцы сервисов не стали менять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство бесплатных VPN-сервисов создают риск утечки персональных данных и не обеспечивают безопасность. Об этом заявил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. По его словам, большое количество бесплатных VPN появилось ещё во время противоборства Роскомнадзора с Telegram.