https://static.news.ru/photo/5a94f19c-e10b-11e9-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Личные данные примерно 267 млн пользователей социальной сети Facebook попали в Интернет, сообщили в исследовательской компании Comparitech. По её данным, доступ к информации может получить любой желающий бесплатно и без дополнительных действий.

В базах данных содержатся имена, телефоны и другая информация людей, сообщается на сайте организации. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники для фишинговых атак и отправки спама. Большинство пострадавших пользователей живёт в Соединённых Штатах.

Составителями базы являются вьетнамские хакеры. Она появилась в Интернете 4 декабря, а обнаружена — 14 декабря. В настоящий момент доступ к ней закрыт, однако информация мола распространиться на хакерские форумы.

Ранее, как писал NEWS.ru, хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили расистские и оскорбительные твиты подписчикам, которых у него 4,2 млн. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем Twitter удалил их.