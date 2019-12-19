Личные данные примерно 267 млн пользователей социальной сети Facebook попали в Интернет, сообщили в исследовательской компании Comparitech. По её данным, доступ к информации может получить любой желающий бесплатно и без дополнительных действий.
В базах данных содержатся имена, телефоны и другая информация людей,
Составителями базы являются вьетнамские хакеры. Она появилась в Интернете 4 декабря, а обнаружена — 14 декабря. В настоящий момент доступ к ней закрыт, однако информация мола распространиться на хакерские форумы.
Ранее, как писал NEWS.ru, хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили расистские и оскорбительные твиты подписчикам, которых у него 4,2 млн. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем Twitter удалил их.
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