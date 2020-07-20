Данные 20 млн пользователей VPN утекли в Сеть

https://static.news.ru/photo/8ad3af68-ca41-11ea-bbb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Персональная информация пользователей бесплатных VPN-сервисов попала в открытый доступ. Доля среди них россиян может составлять минимум десятки тысяч человек.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию по кибербезопасности vpnMentor из Израиля. Отмечается, что утекли в Сеть IP-адреса, электронная почта, модели телефонов, пароли и домашние адреса пользователей.

Под ударом оказались те из них, кто отдавал предпочтение таким сервисам, как Secure VPN и Super VPN, Rabbit VPN и Free VPN, UFO VPN и FAST VPN.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умные устройства и ПК в целях защиты информации не следует подключать к одной сети Wi-Fi. По мнению специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, защитить сеть Wi-Fi можно, используя маршрутизатор VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть»). Также помогут в обеспечении безопасности надёжные пароли и двухфакторная аутентификация (2FA).