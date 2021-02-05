Cyber Security Day 2021 состоится 9 февраля

https://static.news.ru/photo/3f7744a4-67e3-11eb-8405-96000091f725_660.jpg Фото: runet-id.com

На площадке ОНФ в онлайн- и оффлайн-формате пройдёт Cyber Security Day 2021 — международный Форум цифровой безопасности и центральное мероприятие Недели безопасного Интернета. Мероприятие состоится 9 февраля.

Будут подняты вопросы борьбы с экономическими и программно-техническими угрозами, статистики и аналитики в сфере цифровой безопасности в 2020 году, эксперты расскажут о том, как распространять позитивный контент в Сети и о роли онлайн-платформ в его продвижении. Кроме того, рассмотрят проблемы дистанционного образования, а также тему защиты персональных данных.

Форум цифровой безопасности откроет 14-ю Неделю безопасного Рунета. Она посвящена проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Её события приурочены к Международному дню безопасного Интернета, который был утверждён в 2004 году в Европе. Теперь он превратился в международное мероприятие, которое отмечается не только в России, но и в 80% странах мира.

В России Неделя безопасного Рунета впервые прошла в 2008 году. Инициаторами были Региональный общественный центр интернет-технологий и российский офис Microsoft. С 2009 года оператором мероприятия стал Центр безопасного Интернета. Он был создан РОЦИТ в качестве ведущего комплексного проекта в области интернет-безопасности детей и взрослых, который представляет Россию в сети Центров безопасного Интернета в Европе.

Неделя безопасного Рунета с 2009 года вошла в число официальных мероприятий Дня безопасного Интернета в различных странах мира и стала официальным мероприятием Дня на территории России.

В форуме могут участвовать общественные организации, государственные органы, средства массовой информации, представители лидеров цифровой экосистемы, а также те, кто хочет сделать онлайн-среду удобнее и безопаснее не только для общества, но и для себя и своих близких.

Организаторами являются РОЦИТ и РАЭК. Зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.

Как писал NEWS.ru, Москва возглавила рейтинг по качеству электронных услуг. Первое место в РФ столице обеспечили набранные 87,81 балла, сообщает Минэкономразвития. Топ-3 рейтинга также составили Московская (85,37) и Тульская (85,32) области.