Цукерберг считает, что офисы станут «виртуальными»

https://static.news.ru/photo/45f63818-6878-11eb-80be-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг нашёл замену традиционным офисам. По его мнению, они станут «виртуальными».

По словам Цукерберга, в будущем все будут работать на удалёнке, а присутствовать в офисах можно будет с помощью виртуальной и дополненной реальностей — VR и AR. Через десять лет в таких условиях будет существовать половина компаний, пишет Independent.

Цукерберг считает, что это решение позволит увеличить производительность труда, а также уменьшить загрязнение окружающей среды.

Нам стоит телепортироваться в нужную точку, а не транспортировать себя туда, — заявил создатель Facebook.

Сама компания планирует перейти на данные технологии в течение четырёх-пяти лет. На данный момент подразделение Facebook Reality Labs разрабатывает устройство, способное обеспечить связь с помощью VR и AR.

Как писал NEWS.ru, главы компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Джефф Безос, Тим Кук, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи провели около шести часов, выступая перед членами палаты представителей Конгресса США на слушаниях по делу о нарушениях антимонопольного законодательства.

Председатель комитета по демократической политике Дэвид Чичиллине заявил, что техногиганты используют своё доминирующее положение на рынке, «выбирая победителей и проигравших». Он обвинил предпринимателей в том, что те шантажируют мелкий бизнес и обогащают себя, уничтожая конкурентов и фактически узурпировав Интернет.