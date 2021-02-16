Clubhouse вызвал интерес у мошенников в России

Аферисты придумали новую схему обмана благодаря появившейся в России социальной сети Clubhouse. Как известно, чтобы зарегистрироваться на платформе, кто-то должен прислать человека приглашение. По другому в соцсеть не попасть. На этой особенности и сыграли мошенники.
Как
Стоимость одного «инвайта» варьируется от 200 рублей до 10 тысяч. И, конечно, не все эти объявления настоящие, предупредил издание гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.
Мошенники могут пользоваться невысокой осведомлённостью пользователей о сервисе, — добавил к этому эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.
Ещё одна схема мошенников — фальшивые приложения — двойники Clubhouse. Дело в том, что пока в России немногие знают, как выглядит оригинальная соцсеть, поэтому в магазинах Android постоянно появляются подделки. Они могут распространять и вредоносное ПО, предупредили эксперты. На самом деле приложение есть только в AppStore.
Роскомнадзор и правоохранительные органы должны заняться изучением и контролем новой соцсети Clubhouse. Так же, как они делают с остальными площадками, доступными в России. Такое мнение выразил первый зампред комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов, писал NEWS.ru.