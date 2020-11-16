Чубайс предрёк технологическую революцию в российской электроэнергетике

https://static.news.ru/photo/0a2695bc-2822-11eb-a6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: energynet.ru

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что электроэнергетическая отрасль в России находится на пороге масштабных технологических преобразований, которые изменят рынок услуг и инфраструктуру.

Чубайс 16 ноября выступил на всероссийской инженерно-технологической конференции EnergyNet CON 2020. Он отметил, что электроэнергетику обычно считают инерционной и медленно меняющейся отраслью.

В то же время сейчас становится всё более очевидно, что именно в электроэнергетике происходят изменения, масштаб которых, вообще говоря, революционный, — цитирует главу «Роснано» ТАСС.

По словам Чубайса, в отрасли начинают использовать новые источники энергии, в том числе возобновляемые, что приведёт к масштабным преобразованиям. Также развиваются технологии распределённой энергетики, всё активнее используются цифровые сети, которые, в свою очередь, требуют создания инструментов защиты от киберугроз.

Я должен прямо сказать, что это всё — технологические революции, которые во времена реформы энергетики, когда мы работали 10 лет назад, они даже не звучали — их просто не существовало тогда, — подчеркнул Чубайс.

Ранее NEWS.ru писал о намерении властей России и Белоруссии создать рабочую группу по вопросу работы электроэнергетических систем двух стран.