https://static.news.ru/photo/f3c54a6c-c4b7-11e9-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Разработчики Google Chrome и Mozilla Firefox обещают полностью лишить власти Казахстана возможности слежки за гражданами через браузеры. Они заблокировали сертификат, позволяющий силовикам расшифровывать и читать всё, что пишут пользователи и надеются внедрить защиту от подобных программ.

Мы не позволим любой организации скомпрометировать персональные данные пользователей Chrome, будь то государственная или коммерческая структура. Мы внедрим защиту от этого сертификата и всегда будем принимать соответствующие меры для жителей по всему миру,— говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном в блоге Mozilla.

Отмечается, что с помощью сертификата власти Казахстана могли перехватывать любые данные, в том числе логины и пароли. При этом интернет-провайдеры не предоставляли доступ в интернет, если пользователи отказывались установить разработанный властями сертификат на всех гаджетах.

Ранее, как писал News.ru, эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеры на телефонах и ноутбуках. По их словам, это позволит защититься от киберпреступников. К настоящему времени хакеры располагают программами-шпионами, которые могут активировать камеру или микрофон и, таким образом, шпионить за жертвами, пояснили в организации.