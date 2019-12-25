https://static.news.ru/photo/16db8ef6-2725-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Максим Акимов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал число пользователей Рунета. Его аудиторию составила 96 млн юзеров.

По словам Акимова, проникновение мобильной связи в стране превышает 90% — по количеству пользователей смартфонов Россия занимает пятое место в мире. Мобильная аудитория составляет 85 млн. Чаще всего россияне выходят в Интернет посредство смартфонов, сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru рассказал, что государственные органы и операторы связи в России готовы обеспечивать устойчивую российского сегмента Интернета в случае угроз. 23 декабря Минкомсвязь провела учения, в ходе которых проверялась целостность и безопасность функционирования Рунета.