Вице-премьер Максим Акимов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал число пользователей Рунета. Его аудиторию составила 96 млн юзеров.
По словам Акимова, проникновение мобильной связи в стране превышает 90% — по количеству пользователей смартфонов Россия занимает пятое место в мире. Мобильная аудитория составляет 85 млн. Чаще всего россияне выходят в Интернет посредство смартфонов,
Ранее NEWS.ru рассказал, что государственные органы и операторы связи в России готовы обеспечивать устойчивую российского сегмента Интернета в случае угроз. 23 декабря Минкомсвязь провела учения, в ходе которых проверялась целостность и безопасность функционирования Рунета.
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