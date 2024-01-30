Чип в мозгу: как выглядит имплант от Илона Маска

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Специалисты Neuralink успешно вживили имплантат в мозг человека, заявил основатель компании, американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, первый чип называется Telepathy. Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли.

Как сообщил бизнесмен, этот имплантат уже вживили в мозг одного из пациентов. Новинку испытывают на людях, у которых паралич, они не могут контролировать конечности. Уже в 2030 году компания планирует проводить более 20 тысяч операций по внедрению чипов ежегодно. По задумке разработчиков, в дальнейшем такие чипы позволят контролировать необходимый уровень гормонов, слушать музыку без использования каких-либо дополнительных устройств, снизить тревогу и улучшить концентрацию во время мыслительного процесса.

Устройство работает благодаря гибким «нитям», фиксирующим мозговые импульсы и передающим информацию на внешнее устройство, которое распознает и интерпретирует их. Преимущество устройства Neuralink заключается в количестве задействованных электродов, считывающих данные мозга: 1024 против, например, 16 от компании Synchron. Подробнее — в инфографике NEWS.ru.