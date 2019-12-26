https://static.news.ru/photo/48d280ba-27d2-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

Каждый четвёртый российский пользователь лично сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках. При этом 30% знают подобные случаи от родных и знакомых.

По словам директора управления информационных технологий ESET Russia Руслана Сулейманова, в период новогодних праздников пользователям следует соблюдать особую осторожность, поскольку киберпреступники пользуются предпраздничной суетой.

Злоумышленники могут атаковать пользователя с помощью вредоносного ПО. Малварь попадает на ПК и смартфоны разными способами, одним из которых также может стать фишинг. При отсутствии защищённого протокола хакеры также легко могут получить доступ к информации покупателя — поэтому следует посещать только те ресурсы, которые используют протокол https, — советует специалист.

Злоумышленники чаще всего прибегают к фишингу при отправке жертвам сообщений о подозрительно больших скидках посредством электронной почты, соцсетей, уведомлений браузера и т.д. Заполняя формы на подозрительных сайтах и открывая нежелательные ссылки, пользователь рискует потерять деньги.

По итогам опроса ESET также выяснила, что уже 65% пользователей покупают новогодние подарки в интернет-магазинах. Более половины россиян (54%) планируют потратить на подарки до 5 тыс. рублей. Ещё 5% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 19% — более 15 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru рассказал, что 90% российских компаний сталкивались с внешними киберугрозами. Среди внешних киберугроз лидируют спам (65%), вредоносы (47%) и шифраторы (35%).