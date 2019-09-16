https://static.news.ru/photo/2ab0b4a2-d878-11e9-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Более четверти российских компаний (27%) с числом сотрудником не более 50 человек столкнулись с утечками данных. Данные учитывают инциденты, произошедшие за последние 12 месяцев.

По сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года этот показатель вырос на 12 процентных пунктов. Схожая тенденция наблюдается и в крупном бизнесе: если в 2018 году с утечкой столкнулась каждая четвёртая корпорация, то по итогам исследования 2019 года — каждая третья (34%).

Как отметили эксперты «Лаборатории Касперского», мер компаний по обеспечению безопасности данных часто бывает недостаточно. В каждой четвёртой фирме малого бизнеса (26%) используются решения только с базовыми функциями, которые не могут предложить защиту серверов или централизованное управление всеми устройствами в сети.

В 29% небольших компаний на момент утечки данных не было подходящих защитных решений. Столько же компаний-респондентов не имеют не только IT-специалистов с достаточной квалификацией, но и сотрудников, хорошо осведомлённых о правилах информационной безопасности.

Однако понимание необходимости усиливать защиту всё же выросло. По сравнению с 2018 годом количество опрошенных компаний, планировавших инвестировать в IT-безопасность, увеличилось с 43% до 51%. То же самое коснулось и планирования сценариев реагирования на киберинциденты, связанные с утечками данных, — показатель увеличился с 50% респондентов до 58%.

Ранее News.ru сообщил, что исследователи кибербезопасности обнаружили новую критическую уязвимость в сим-картах. Она позволяет злоумышленникам с помощью СМС-сообщения взломать смартфоны и шпионить за жертвами.